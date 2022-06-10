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Цены на аренду квартир в Киеве за последний месяц не изменились

Пятница, 10 июня 2022, 13:40 - Cергей Мельник
 
Pierre Crom/Getty Images

На 10 июня медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве составляет 8 тысяч гривень.

Об этом говорится в статистике приложения Bird.

Отмечается, что на 10 мая этот показатель составлял аналогичную сумму – 8 тысяч гривень. К концу февраля цена составляла 13 тыс грн в месяц.

 

В то же время количество соискателей квартир восстановилось до 80% по сравнению с данными до полномасштабного вторжения 24 февраля. Это один из самых высоких показателей за более чем 100 дней войны. К примеру, по данным bird, месяц назад количество соискателей составляло 50% довоенного уровня.

Экономическая правда

аренда недвижимость жилье Киев
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