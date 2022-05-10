Цены на аренду квартир в Киеве обвалились на 40%
Вторник, 10 мая 2022, 14:47 -
Медиана цены аренды 1-комнатной квартиры в Киеве с начала войны упала на 38%.
Об этом говорится в статистике приложения Bird.
Если в феврале квартиру можно было арендовать за 13 тыс. грн, то по состоянию на 10 мая медианная цена аренды составляет 8 тыс. грн.
Количество соискателей квартир составляет 50% от довоенного уровня, однако постепенно восстанавливается.
Аналитики Bird отмечают, что появилось большое количество квартир, где цена указана на военный период. В описании таких объявлений указано, что после завершения военного положения цена вырастет.
Экономическая правда
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