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Цены на аренду квартир в Киеве обвалились на 40%

Вторник, 10 мая 2022, 14:47 - Cергей Мельник
 
Yevhen Kotenko/ Ukrinform/Future Publishing via Getty Images

Медиана цены аренды 1-комнатной квартиры в Киеве с начала войны упала на 38%.

Об этом говорится в статистике приложения Bird.

Если в феврале квартиру можно было арендовать за 13 тыс. грн, то по состоянию на 10 мая медианная цена аренды составляет 8 тыс. грн.

 

Количество соискателей квартир составляет 50% от довоенного уровня, однако постепенно восстанавливается.

Аналитики Bird отмечают, что появилось большое количество квартир, где цена указана на военный период. В описании таких объявлений указано, что после завершения военного положения цена вырастет.

 

Экономическая правда

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недвижимость Киев аренда жилье
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