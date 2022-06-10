Курс валют на 10 июня: сколько стоит гривня в кассах банков

Средний курс гривны 10 июня практически не изменился и установился на уровне 34,8-35,5 грн. за доллар, на черном рынке гривня укрепилась.

Об этом идет речь в данных сайта minfin.com.ua.

Так, 10 июня средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США 34,8-35,5 грн (курс на 9 июня – 34,8-35,5 грн);

Евро – 36,7-37,8 грн (курс на 9 июня –36,8-37,8 грн).

В разрезе банков Приватбанк предлагает курс доллара на уровне 34,75-35,55 грн, Сбербанк – 34,7-35,55 грн, Укрэксимбанк – 34,25-35,25 грн, Райффайзен – 34,8-35,7 грн.

По данным finance.ua, котировки гривны против доллара на черном рынке укрепились. К 11:30 они составляли 35,06-35,27 грн за доллар, хотя днем ранее закрылись отметкой 35,04-35,64 грн.

Напоминаем:

Национальный банк с 21 мая отменяет ограничения на установление курса, по которому банки продают наличную валюту – до сих пор он не мог отклоняться более 10% от официально установленного регулятором.

В НБУ объясняли, что такой шаг сделает валютный рынок более устойчивым и будет способствовать снижению амплитуды курсовых колебаний в его наличном сегменте.