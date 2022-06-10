Станки, локомотивы и бульдозеры: Япония запрещает экспорт в РФ группы промышленных товаров
Япония опубликовала новый перечень товаров, которые запрещается поставлять РФ – запрет начнет действовать с 17 июня. В перечне, в частности, самосвалы, бульдозеры, экскаваторы, локомотивы и другая техника для промышленности.
Список подготовило Министерство экономики, торговли и индустрии стране восходящего солнца.
В начале июня правительство Японии анонсировало запрет экспорта в Россию товаров, способствующих укреплению ее производственной базы. Тогда перечень этой продукции не уточнялся. Под экспортные ограничения попали среди прочих следующие категории промышленного экспорта:
- локомотивы для железных дорог и автомобили для обслуживания железнодорожных магистралей;
- бульдозеры, механические экскаваторы, бурильные машины и туннельные экскаваторы;
- парогенераторы и газовые генераторы;
- газовые и вакуумные насосы, газовые компрессоры, вентиляторы;
- подъемные, погрузочно-разгрузочные, погрузочные или разгрузочные машины, включая конвейеры;
- транспортные машины и их части;
- ткацкие станки, запчасти и комплектующие для них;
- измерительное и контрольно-измерительное оборудование, комплектующие к ним и другие товары.
Напомним:
Японское правительство расширило перечень товаров и технологий, запрещенных для экспорта в Россию. В список, в частности, вошли высокотехнологичное оборудование, 3D-принтеры и оборудование для квантовых вычислений.
Экономическая правда
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