Bloomberg: доходы РФ от нефти и газа в 2022 составят 285 миллиардов долларов

Даже с учетом того, что некоторые страны останавливают или постепенно прекращают закупки энергоносителей, доходы России от нефти и газа в этом году составят около 285 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Bloomberg Economics.

Это превысит показатель 2021 года более чем на одну пятую. "Добавьте к этому другие товары, и это более чем компенсирует 300 миллиардов долларов валютных резервов, замороженных в рамках санкций", - отмечает издание.

Напоминаем:

РФ получила прирост нефтяных доходов на 50% за первые четыре месяца года – агрессор зарабатывает ежемесячно до 20 млрд долларов от продажи нефти и горючего.