Шмыгаль анонсировал облегченную процедуру растаможки авто через "Дію"

В ближайшее время украинцы смогут пользоваться облегченной процедурой быстрого растаможивания автомобилей через "Дію".

Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль на совместном брифинге с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, передает "Интерфакс-Украина".

"Что касается налогов на автомобильный транспорт, то эта норма в проекте закона отсрочена до 1 июля, но к этому времени будет внедрена облегченная процедура быстрого растаможивания автомобилей через "Дію", - пояснил Шмыгаль.

По его словам, все украинцы смогут растаможить автомобили на подъезде к таможенному контролю с автоматической регистрацией и поступлением документов и номеров на дом или с возможностью забрать в определенное время в Центрах регистрации или Центрах предоставления административных услуг.

При этом премьер отметил, что стратегия государства в автотранспорте направлена ​​на электромобили и гибридные автомобили.

Кабмин уже передал на рассмотрение Верховной Рады законопроект о возврате к налогообложению импорта, сказал Шмыгаль.

Шмыгаль добавил, что правительство работает над подписанием Украиной конвенции о вхождении в совместное таможенное транзитное пространство, которое "значительно облегчит контроль, таможенное и пограничное оформление".

Напомним:

Кабинет министров предлагает вернуть пошлины на ввезенные в Украину авто для собственного пользования.

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Экономическая правда