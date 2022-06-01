Переводы украинцев с-за границы сократились на 10% за год

За четыре месяца года из-за границы в Украину перечислили 4,07 млрд долларов, или на 10% меньше, чем за соответствующий период в прошлом году.

Об этом говорится в данных Национального банка.

Так, по предварительным данным за январь-апрель 2022 года, в Украину было перечислено 4,07 млрд долларов, из которых 2,8 млрд долларов – в качестве чистой оплаты труда (то есть оплата за исключением расходов мигрантов в стране пребывания).

Расходы мигрантов в стране пребывания несколько сократились – с 1,07 млрд грн до 1,05 млрд грн, если сравнить первые четыре месяца 2021 и 2022 годов.

Таким образом, переводы за четыре месяца сократились на 0,5 млрд долларов, или на 10%.

Частные трансферты составили 1,2 млрд долларов, причем из них 533 млрд долларов – переводы рабочих, работающих за границей больше года.

Напоминаем:

За 2021 год трудовые мигранты перевели в Украину рекордные 15 млрд долларов – больше всего за все время.