Трудові мігранти торік переказали в Україну рекордну суму 

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За 2021 рік трудові мігранти переказали в Україну рекордні 15 млрд доларів – найбільше за весь час.

Про це йдеться у даних Національного банку.

Так, за попередніми даними за 2021 рік в Україну було перераховано 15 млрд доларів, з яких 14,98 млрд доларів – у якості оплати праці.

Таким чином перекази за рік зросли на 3 млрд доларів, або на 25,4%.

Чиста оплата праці (тобто оплата за винятком витрат мігрантів у країні перебування) становила 10,5 млрд доларів.

Приватні трансферти становили 4,5 млрд доларів, причому з них 2 млрд доларів – перекази робітників, що працюють за кордоном понад рік.

Натомість за підсумками трьох кварталів 2021 року стали відомі країни, з яких прямують кошти в Україну. Найбільше, 4,3 млрд доларів, надійшло з Польщі. До першої трійки увійшли США (1,1 млрд дол) та Британія (0,8 млрд дол).

Нагадуємо:

За попередніми даними, у січні-грудні 2020 року обсяг переказів трудових мігрантів в Україну становив 12,121 млрд доларів - це на 200 млн доларів більше, ніж у 2019-му (11,921 млрд доларів).

Економічна правда