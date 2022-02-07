Трудові мігранти торік переказали в Україну рекордну суму
За 2021 рік трудові мігранти переказали в Україну рекордні 15 млрд доларів – найбільше за весь час.
Про це йдеться у даних Національного банку.
Так, за попередніми даними за 2021 рік в Україну було перераховано 15 млрд доларів, з яких 14,98 млрд доларів – у якості оплати праці.
Таким чином перекази за рік зросли на 3 млрд доларів, або на 25,4%.
Чиста оплата праці (тобто оплата за винятком витрат мігрантів у країні перебування) становила 10,5 млрд доларів.
Приватні трансферти становили 4,5 млрд доларів, причому з них 2 млрд доларів – перекази робітників, що працюють за кордоном понад рік.
Натомість за підсумками трьох кварталів 2021 року стали відомі країни, з яких прямують кошти в Україну. Найбільше, 4,3 млрд доларів, надійшло з Польщі. До першої трійки увійшли США (1,1 млрд дол) та Британія (0,8 млрд дол).
Нагадуємо:
За попередніми даними, у січні-грудні 2020 року обсяг переказів трудових мігрантів в Україну становив 12,121 млрд доларів - це на 200 млн доларів більше, ніж у 2019-му (11,921 млрд доларів).
Економічна правда
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