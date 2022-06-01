Все разделы
Укр / Рус

IKEA открывает в РФ отделы обмена и возврата товаров, но продажи не возобновляет

Среда, 1 июня 2022, 15:50 - Алексей Павлыш

Шведская сеть магазинов товаров для дома IKEA с 1 июня открывает в РФ отделы обмена и возврата. Для покупателей магазины по-прежнему останутся закрытыми.

Об этом сообщается на российском сайте компании.

С 1 июня отделы Обмена и возврата в наших магазинах начнут работать со вторника по субботу с 12:00 до 20:00. Центр поддержки клиентов работает ежедневно с 08:00 до 21:00 по местному времени.

Продажи приостановлены ​​на неопределенный срок, пожалуйста, следите за информацией на нашем сайте", - говорится в сообщении.

Напомним:

В марте IКЕА объявила о приостановлении работы в России и прекращении операций с РФ и Беларусью из-за войны против Украины.

Торговый гигант IКЕА продлил срок оплаты труда почти 15 тысяч сотрудников в РФ до августа.

Экономическая правда

"Экономическая правда" теперь в Telegram. Мы отслеживаем, как быстро падает путинский режим и какие компании присоединяются к бойкоту агрессора. Подписаться можно здесь.

IKEA компании Россия
Материалы по теме
IKEA продолжит выплачивать зарплату 15 тысячам работников в РФ до августа 10 мая 2022, 16:56
В РФ начало падать производство мебели: ожидается падение продаж на 50% 6 мая 2022, 11:19
IKEA из-за войны отказалась от украинской древесины – "Схемы" 4 апреля 2022, 13:55
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте