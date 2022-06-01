IKEA открывает в РФ отделы обмена и возврата товаров, но продажи не возобновляет

Шведская сеть магазинов товаров для дома IKEA с 1 июня открывает в РФ отделы обмена и возврата. Для покупателей магазины по-прежнему останутся закрытыми.

Об этом сообщается на российском сайте компании.

С 1 июня отделы Обмена и возврата в наших магазинах начнут работать со вторника по субботу с 12:00 до 20:00. Центр поддержки клиентов работает ежедневно с 08:00 до 21:00 по местному времени.

Продажи приостановлены ​​на неопределенный срок, пожалуйста, следите за информацией на нашем сайте", - говорится в сообщении.

Напомним:

В марте IКЕА объявила о приостановлении работы в России и прекращении операций с РФ и Беларусью из-за войны против Украины.

Торговый гигант IКЕА продлил срок оплаты труда почти 15 тысяч сотрудников в РФ до августа.

Экономическая правда