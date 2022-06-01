Котина назначили президентом Энергоатома

Петр Котин, до сих пор исполнявший обязанности главы НАЭК "Энергоатом", был назначен на эту должность сроком на год со дня прекращения военного положения.

Об этом говорится в распоряжении Кабинета Министров.

"Назначить Котина Петра Борисовича президентом государственного предприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" с даты начала фактического исполнения им должностных обязанностей на срок не более 12 месяцев со дня прекращения или отмены военного положения", - говорится в распоряжении.

Котин исполнял обязанности главы НАЭК с 2020 года, а до этого момента руководил Запорожской АЭС.

Последнего руководителя "Энергоатома" без приставки "и.о.", Юрия Недашковского, Кабинет министров уволил еще в 2019 году.