ФК "Милан" меняет владельца: американская инвесткомпания заплатит за клуб 1,2 миллиарда евро

Американская инвестиционная компания Redbird Capital Partners станет новым владельцем итальянского футбольного клуба "Милан" – компания достигла соглашения с инвестфондом Elliott Management Corp. о покупке клуба за 1,2 млрд евро.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Накануне агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что Redbird Capital Partners достигло окончательного соглашения о покупке "Милана". Собеседники агентства отметили, что о соглашении должны официально объявить 1 июня.

В среду, 1 июня, о достижении соглашения о продаже официально подтвердили на сайте "Милана".

В официальном заявлении компаний говорится, что действующий чемпион итальянской Серии А перейдет к новому владельцу летом, а закрытие сделки ожидается не позднее сентября 2022 года.

При этом соглашение, по которому клуб оценивается в 1,2 млрд евро, позволит Elliott сохранить миноритарную долю в клубе и места в совете директоров, что должно укрепить партнерство между RedBird и Elliott.

Приоритетом RedBird является продолжение пути ФК "Милан", который в мае стал чемпионом Италии впервые за 11 лет, к вершинам мирового футбола.

"Это большая честь быть частью славной истории "Милана". И мы рады сыграть свою роль в следующей главе клуба, поскольку он возвращается на свое законное место на вершинах итальянского, европейского и мирового футбола", - заявили представители нового владельца.

"Когда Elliott приобрел "Милан" в 2018 году, мы унаследовали клуб с огромной историей, но с серьезными финансовыми проблемами и средними спортивными результатами.

Наш план был прост: создать финансовую стабильность и вернуть "Милан" в то место, где ему принадлежит в европейском футболе. Сегодня я считаю, что мы достигли обеих целей", - заявил управляющий партнер Elliott Гордон Сингер.

Как отмечает Bloomberg, нью-йоркская компания Redbird, основанная Джеральдом Кардинале, управляет активами на около 6 млрд долларов.

Компания является акционером Fenway Sports Group Holdings, которая является владельцем английского футбольного клуба "Ливерпуль" и американской бейсбольной команды "Бостон Ред Сокс".

У RedBird Capital Partners также есть контрольный пакет во французской футбольной команде "Тулуза".

Bloomberg напоминает, что Redbird выиграл конкуренцию у инвестора из Бахрейна Investcorp в битве за "Милан".

Экономическая правда