Сервис такси Gett прекратил работу в России
Сервис такси Gett прекратил работу в России: ранее компания сообщила, что последний день работы мобильного приложения для водителей – 31 мая.
Об этом пишет "Коммерсант".
В середине мая Gett сообщил, что прекратит поддержку и обеспечение функционирования мобильного приложения для водителей из РФ с 1 июня.
Таким образом, последний день работы мобильного приложения Gett для водителей – 31 мая. После этого водители не смогут получить заказы на поездки.
О том, что компания планирует покинуть российский рынок перевозок и доставки Gett объявила в марте.
Отмечается, что Россия обеспечивала около 17% валовой прибыли компании.
Как пишет "Интерфакс", выручка российского юрлица Gett – ООО "Геттакси Рус" – по итогам 2021 года составила 4,39 млрд рублей, чистый убыток – 674 млн рублей.
В пресс-службе сервиса подтвердили изданию "Бумага" информацию о выходе с российского рынка.
Экономическая правда
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