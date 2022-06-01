Сервис такси Gett прекратил работу в России: ранее компания сообщила, что последний день работы мобильного приложения для водителей – 31 мая.

Об этом пишет "Коммерсант".

В середине мая Gett сообщил, что прекратит поддержку и обеспечение функционирования мобильного приложения для водителей из РФ с 1 июня.

Таким образом, последний день работы мобильного приложения Gett для водителей – 31 мая. После этого водители не смогут получить заказы на поездки.

О том, что компания планирует покинуть российский рынок перевозок и доставки Gett объявила в марте.

Отмечается, что Россия обеспечивала около 17% валовой прибыли компании.

Как пишет "Интерфакс", выручка российского юрлица Gett – ООО "Геттакси Рус" – по итогам 2021 года составила 4,39 млрд рублей, чистый убыток – 674 млн рублей.

В пресс-службе сервиса подтвердили изданию "Бумага" информацию о выходе с российского рынка.

Экономическая правда