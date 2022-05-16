Сервис такси Gett прекратит работу в России с 1 июня
Сервис такси Gett сообщил, что прекратит поддержку и обеспечение функционирования мобильного приложения для водителей из РФ с 1 июня.
Об этом говорится в сообщении, разосланном водителям, пишет "Интерфакс".
Таким образом, последний день работы мобильного приложения Gett для водителей – 31 мая. После этого водители не смогут получить заказы на поездки.
В Gett обещают выполнить все обязательства по поездкам, совершенным до конца месяца.
О том, что компания планирует покинуть российский рынок перевозок и доставки Gett объявила в марте.
Отмечается, что Россия обеспечивала около 17% валовой прибыли компании.
Как пишет "Интерфакс", выручка российского юрлица Gett – ООО "Геттакси Рус" – по итогам 2021 года составила 4,39 млрд рублей, чистый убыток – 674 млн рублей.
В пресс-службе сервиса подтвердили изданию "Бумага" информацию о выходе с российского рынка.
Экономическая правда
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