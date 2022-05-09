В Ирпене на 66% возобновлено газоснабжение
Понедельник, 9 мая 2022, 20:40
В Ирпене уже на 66% возобновлено газоснабжение. Без газа в Киевской области остается село Почепин, там еще продолжаются работы по разминированию.
Об этом сообщил заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко.
А без газоснабжения в Украину остаются более 215 тысяч абонентов. Наиболее сложная ситуация с газоснабжением наблюдается в Запорожской, Киевской, Черниговской, Николаевской и Харьковской областях.
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