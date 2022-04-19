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На восстановление Ирпеня требуется около 1 миллиарда долларов

Вторник, 19 апреля 2022, 12:36 - Дана Гордийчук

На восстановление уничтоженного или поврежденного жилищного фонда Ирпеня, а также инфраструктуры города понадобится около 1 млрд долларов.

Об этом сообщил глава Инвестиционного совета Ирпеня и экс-мæр города Владимир Карплюк.

Он отметил, что по подсчетам экспертов и сметчиков, привлеченных Инвестиционным советом Ирпеня для восстановления уничтоженного или поврежденного жилого фонда Ирпеня, нужно около 850 миллионов долларов. В этой оценке учтены уничтоженные и поврежденные квартиры и частные жилые дома.

Кроме того, стоимость обновления уничтоженной городской инфраструктуры составляет около 150 миллионов долларов.

"Таким образом, для восстановления всей инфраструктуры Ирпенской общины после масштабных разрушений оккупантами необходимо 1 миллиард долларов", - сообщил он.

Напоминаем:

28 марта после около месяца оккупации Ирпень на Киевщине освобожден от российских оккупантов.

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