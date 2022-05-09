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Польская "дочка" российского "Новатэка" объявила форс-мажор из-за санкций

Понедельник, 9 мая 2022, 19:55 - Алексей Павлыш

Польская "дочка" крупнейшей частной газовой компании РФ "Новатэк" – Novatek Green Energy – заявила, что с 25 апреля (дата введения Польшей санкций против "Новатэка") из-за наступления форс-мажорных обстоятельств не может выполнить свои договорные обязательства.

Об этом говорится в заявлении главы компании Дариуша Братоня от 9 мая.

Санкции в отношении "Новатэка" предполагают замораживание экономических ресурсов, активов, а в отношении его краковской "дочки" - и исключение из процедур госзакупок.

"Замораживание экономических ресурсов приводит к тому, что оборудование для передачи/распределения или резервуарные установки были заморожены, и любые дальнейшие решения по этому вопросу теперь принимаются государственными органами.

В связи с приведенными выше обстоятельствами непреодолимой силы выполнение всех договорных обязательств невозможно и приостановлено к дальнейшему уведомлению.

По нашему мнению, включение "Новотеэа" в вышеупомянутый (санкционный - ред.) список является абсолютно необоснованным и неоправданным", - говорится в заявлении компании.

Там добавили, что работают над исключением "Новатэка" из санкционного списка и восстановлением полноценной оперативной деятельности.

Напомним:

Ранее "дочка" российской энергокомпании НОВАТЭК заявила, что 500 их железнодорожных вагонов в Польше, заполненных сжиженным нефтяным газом, могут взорваться.

Вагоны были остановлены в результате наложенных Польшей санкций. Варшава одобрила свой первый санкционный список, в который вошел российский Газпром, ряд российских и белорусских олигархов – всего 50 юридических и физических лиц.

Экономическая правда

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Польша Россия газ санкции
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