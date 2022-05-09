Украина ежедневно теряет 170 миллионов долларов из-за блокировки портов

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Ежедневно Украина теряет 170 млн долларов из-за заблокированных морских портов, при этом внутри страны заблокировано 90 млн тонн аграрной продукции.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмигаль в ходе рабочей поездки с президентом Еврокомиссии Шарлем Мишелем, сообщает Правительственный портал.

Он напомнил, что сейчас в морских портах Украины заблокировано около 70 судов, в том числе 10 из них простаивают в Одесском порту. Большинство кораблей – это балкеры и суда для перевозки генеральных грузов.

"Заблокировано 90 млн тонн аграрной продукции, которые Украина планировала поставлять в страны Африки, Азии и Европы", - сказал Шмигаль. Часть запасов удалось вывезти автотранспортом и железной дорогой, а остальные "стоят под обстрелами или захвачены российскими военными".

Украинский премьер подчеркнул, что Украина теряет 170 млн долларов ежедневно из-за заблокированных портов, а экспортные возможности страны упали более чем наполовину. Это уже привело к удорожанию агропродукции на мировых рынках.

Глава ЕС подчеркнул, что всю ответственность за "потенциально драматическую ситуацию" для многих стран мира несет Россия. Он заверил, что ЕС сделает все возможное, чтобы решить проблему продовольственной катастрофы в мире.

Напоминаем:

В украинских морских портах заблокировано 70 судов, ведь с них невозможно осуществлять судоходство, при этом 6 из них, оперирующих под иностранными флагами – в Мариуполе.

Из-за российской военной агрессии 21 марта только в пяти портах Украины частично осуществляются обработка флота и отгрузка грузов по железной дороге и автотранспорту.





