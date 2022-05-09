Украина договорилась о поддержке в 10 миллиардов долларов, половина уже поступило

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В виде грантов и кредитов Украина уже договорилась об общей поддержке в 10 млрд. долларов, из которых 4,5 млрд. долларов уже получила.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмигаль в интервью РБК-Украина.

"Мы договорились уже сегодня о поддержке Украины разными инструментами: кредитами, грантами, помощью, проектами – на 10 млрд долларов. Более 4,5 млрд долларов мы уже получили. Остальные еще в процессе договоренностей и заключения договоров", – рассказал премьер.

Он ожидает, что эти средства Украина получит в ближайшее время: "Практически каждую неделю идет подписание договоров и получение средств".

Ранее отмечалось, что Украина ежемесячно нуждается в финансировании в 5 млрд долларов. По словам Шмыгаля, Украина договорилась с Международным валютным фондом, что он поможет Украине собрать эту разницу ежемесячно.

МВФ фактически взял на себя лидерство, создал этот административный счет, через который все партнеры могут Украине помогать. Это может быть как прямое бюджетное финансирование через этот счет, гранты, кредиты, так и SDR – специальные права заимствования", – объяснил он.

Шмигаль рассказал, что обратился к премьер-министрам развитых стран, чтобы они передали в пользу Украины 10% своих специальных прав заимствования, которые в прошлом году были разданы им МВФ в рамках распределения.

Напоминаем:

Министерство финансов прогнозирует рост дефицита государственного бюджета Украины с 2,7 млрд долл. в марте до 5-7 млрд долл. в апреле и мае.