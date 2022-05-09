Япония после видеовстречи лидеров G7 согласилась на нефтяное эмбарго против РФ

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил после воскресной онлайн-встречи лидеров G7, что Япония введет эмбарго на импорт российской сырой нефти в рамках решения G7 противодействовать вторжению России в Украину.

Об этом пишет CNN.

"Единство G7 имеет важное значение в настоящее время, и на основе заявления лидеров G7 мы решили принять меры по принципиальному эмбарго на российскую нефть", - сказал Кисида.

По его словам, это "трудное решение", поскольку Япония "возлагается на импорт для большинства своих энергетических ресурсов".

При этом Кисида не указал сроки эмбарго Японии на импорт российской нефти.

Напомним:

Лидеры стран "Группы семи" после онлайн-встречи с президентом Владимиром Зеленским пообещали ввести нефтяное эмбарго против России и наращивать поставки современного и тяжелого вооружения в Украину.

Ранее министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что Япония не будет в ближайшее время вводить эмбарго на нефть из РФ – у страны "ограниченные" энергетические ресурсы, поэтому ей будет трудно немедленно последовать примеру ЕС.

Экономическая правда