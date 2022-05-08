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Расторжение контракта по проекту финской АЭС: "Росатом" говорит, что будет требовать компенсации

Воскресенье, 8 мая 2022, 11:05 - Алексей Павлыш

Российская атомная энергетическая компания "Росатом" заявила, что намерена потребовать компенсацию от финской Fennovoima из-за расторжения контракта по проекту АЭС "Ханхикиви-1".

Об этом пишет Yle со ссылкой на заявление "Росатома".

В "Росатоме" заявляют, что считают решение финской компании политически мотивированным.

В отделе по связям с общественностью компании Fennovoima сообщили Yle, что компания не комментирует заявление "Росатома".

Напомним:

Финская компания Fennovoima сообщила, что расторгла контракт на строительство АЭС "Ханхикиви-1" с "Росатомом".

Контракт отметила, что расторгла контракт с RAOS Project ("дочка" Росатома) из-за значительных задержек со стороны RAOS и неспособности выполнить проект.

Fennovoima подчеркивает, что война в Украине усугубила риски для проекта, а RAOS не смог смягчить ни одного из рисков.

Министерство занятости и экономики Финляндии назвало оправданным и последовательным решение компании Fennovoima расторгнуть контракт на строительство АЭС "Ханхикиви-1" с "Росатомом".

Экономическая правда

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Россия атомная энергетика Финляндия АЭС
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