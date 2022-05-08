Расторжение контракта по проекту финской АЭС: "Росатом" говорит, что будет требовать компенсации
Российская атомная энергетическая компания "Росатом" заявила, что намерена потребовать компенсацию от финской Fennovoima из-за расторжения контракта по проекту АЭС "Ханхикиви-1".
Об этом пишет Yle со ссылкой на заявление "Росатома".
В "Росатоме" заявляют, что считают решение финской компании политически мотивированным.
В отделе по связям с общественностью компании Fennovoima сообщили Yle, что компания не комментирует заявление "Росатома".
Напомним:
Финская компания Fennovoima сообщила, что расторгла контракт на строительство АЭС "Ханхикиви-1" с "Росатомом".
Контракт отметила, что расторгла контракт с RAOS Project ("дочка" Росатома) из-за значительных задержек со стороны RAOS и неспособности выполнить проект.
Fennovoima подчеркивает, что война в Украине усугубила риски для проекта, а RAOS не смог смягчить ни одного из рисков.
Министерство занятости и экономики Финляндии назвало оправданным и последовательным решение компании Fennovoima расторгнуть контракт на строительство АЭС "Ханхикиви-1" с "Росатомом".
Экономическая правда
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