Минэкономики Финляндии одобрило решение Fennovoima расторгнуть контракт с "Росатомом"

Министерство занятости и экономики Финляндии назвало оправданным и последовательным решение компании Fennovoima расторгнуть контракт на строительство АЭС "Ханхикиви-1" с "Росатомом".

Об этом говорится в заявлении министерства.

"Министерство экономики и занятости считает оправданными и последовательными действия собственников по контракту на поставку предприятия. Расторжение контракта - вполне понятная мера в этой ситуации", - говорится в позиции министерства.

В ведомстве добавили, что в ближайшее время оценят последствия расторжения договора.

Министр экономики Финляндии Мика Линтиля также заявил, что он доволен решением компании Fennovoima.

"Я вполне доволен тем, что владельцы заняли четкую позицию по всему проекту. И она положит этому конец", - сказал министр агентству YLE.

Напомним:

Финская проектная компания Fennovoima сообщила, что расторгла контракт на строительство АЭС "Ханхикиви-1" с "Росатомом".

Контракт отметила, что расторгла контракт с RAOS Project ("дочка" Росатома) из-за значительных задержек со стороны RAOS и неспособности выполнить проект.

Fennovoima подчеркивает, что война в Украине усугубила риски для проекта, а RAOS не смог смягчить ни одного из рисков.

Экономическая правда