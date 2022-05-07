Разобрали через три минуты: в Rozetka рассказали, как продавали марку с "русским кораблем"

укрпошта

Нагрузка на маркетплейс Rozetka после старта продаж последних 5 тысяч листов с марками с "русским кораблем" достигала 2500 человек в секунду – за три минуты продажи марки разобрали.

Об этом сообщил соучредитель Rozetka Владислав Чечеткин.

Продажи начались в 10:00 в субботу – доступны были 5 тысяч листов марок, оставшихся из миллионного тиража марок, посвященных фразе "Русский военный корабль, иди нах*й". Чечеткин отметил, что уже в 10:03 две с половиной тысячи человек в секунду оформляли покупку марок на Rozetka.

"Эта нагрузка превышала нагрузку черной пятницы в десятки раз. При том, что мы спокойно выдерживаем миллионы людей в день, миллионы людей в час мы еще не научились", – рассказал он. ИТ команда компании возобновила работу сайта через час.

Но, продолжил Чечеткин, марок уже не было: "Ибо их не было с 10:03". Единичным пользователям удалось приобрести марки в течение часа, когда нагрузка на системы падала, но соучредитель компании назвал это "счастливым исключением".

Напоминаем:

Укрпочта ограничила продажу марок "в одни руки" с фразой о правильном направлении движения российского военного корабля из-за сверхвысокого спроса.

12 апреля Укрпочта ввела в обращение новую марку с фразой-ответом защитников острова Змеиный "Русский военный корабль, иди нах*й".

Марку выпустили миллионным тиражом двумя номиналами для внутреннего использования и отправки за границу