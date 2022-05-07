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Укр / Рус

Укрпошта почала продаж останнього тиражу марки "Русскій воєнний корабль, іді ... !"

Субота, 7 травня 2022, 11:20

Укрпошта виставила на продаж 30 000 марок "Русскій воєнний корабль, іді ... !. Це останні екземпляри, які залишилися з усього тиражу.

Про це компанія повідомила у соцмережах. 

Продажі будуть відбуватись через маркетплейс Розетка. Там додали, що наступний випуск вже буде без корабля і його можна буде замовити зовсім скоро.

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Економічна правда
Укр / Рус
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