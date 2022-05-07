Укрпошта почала продаж останнього тиражу марки "Русскій воєнний корабль, іді ... !"

Укрпошта виставила на продаж 30 000 марок "Русскій воєнний корабль, іді ... !. Це останні екземпляри, які залишилися з усього тиражу.

Про це компанія повідомила у соцмережах.

Продажі будуть відбуватись через маркетплейс Розетка. Там додали, що наступний випуск вже буде без корабля і його можна буде замовити зовсім скоро.