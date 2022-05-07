Укрпошта почала продаж останнього тиражу марки "Русскій воєнний корабль, іді ... !"
Субота, 7 травня 2022, 11:20
Укрпошта виставила на продаж 30 000 марок "Русскій воєнний корабль, іді ... !. Це останні екземпляри, які залишилися з усього тиражу.
Про це компанія повідомила у соцмережах.
Продажі будуть відбуватись через маркетплейс Розетка. Там додали, що наступний випуск вже буде без корабля і його можна буде замовити зовсім скоро.
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