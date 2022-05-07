Украина просит о "зеленом коридоре" в портах ЕС, чтобы ввезти больше топлива

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Проблема поставки топлива в Украину со стороны ЕС связана с пробками в портах Восточной Европы, для решения этого МИД работает над открытием зеленого коридора.

Об этом шла речь на совещании у президента Владимира Зеленского с участием руководителя Офиса президента Андрея Ермака и его заместителей, премьер-министра Дениса Шмыгаля и членов правительства.

Первая вице-премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что в течение последних пяти дней Украина ввозит объем топлива, равный или превышающий внутреннее потребление. Однако, как отмечает она, Европа оказалась не готова в части логистики. "Узким" местом в логистике поставки горючего в страну являются порты Восточной Европы: Гданьск, Гдыня, Констанца, Свиноуйсьце, Бургаз.

В настоящее время во взаимодействии с Министерством иностранных дел идет работа по предоставлению Украине зеленого коридора в этих портах.

Также была отмечена необходимость заключения долгосрочных контрактов и накопления государственного резерва горючего.

Зеленский также отметил необходимость устранения очередей на украинских заправочных станциях.

Напоминаем:

В начале апреля начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин сообщил, что инфраструктура Кременчугского нефтеперерабатывающего завода уничтожена.

Уничтожение Кременчугского НПЗ, являвшегося основным производителем горючего в Украине, а также ряда крупных нефтебаз привели к нехватке горючего на АЗС. Ситуация должна наладиться в течение нескольких недель, пока рынок не перестроится на поставки из ЕС.