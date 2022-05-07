В регионах цены растут неравномерно

Ценовое давление остается высоким и неравномерным в разрезе регионов. Самый высокий рост цен – на временно захваченных территориях и в регионах с активными боевыми действиями.

Об этом сообщает НБУ.

Там отметили, что основной причиной роста цен является нарушение цепочек поставок из-за военных действий.

"Инфляцию сдерживают логистические ограничения экспорта и, соответственно, избыток сельскохозяйственной продукции на внутреннем рынке", - резюмировали там.

Напоминаем:

Национальный банк фиксирует усиленное инфляционное давление из-за войны, в результате чего цены за год могут возрасти на 20%.