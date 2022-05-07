В регионах цены растут неравномерно
Суббота, 7 мая 2022, 12:20 -
Ценовое давление остается высоким и неравномерным в разрезе регионов. Самый высокий рост цен – на временно захваченных территориях и в регионах с активными боевыми действиями.
Об этом сообщает НБУ.
Там отметили, что основной причиной роста цен является нарушение цепочек поставок из-за военных действий.
"Инфляцию сдерживают логистические ограничения экспорта и, соответственно, избыток сельскохозяйственной продукции на внутреннем рынке", - резюмировали там.
Напоминаем:
Национальный банк фиксирует усиленное инфляционное давление из-за войны, в результате чего цены за год могут возрасти на 20%.
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