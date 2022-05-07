РосСМИ сообщают, что Raiffeisenbank разорвал отношения с рядом местных банков

Австрийский Raiffeisenbank прекратил отношения с рядом банков из России. Решение не затрагивает российскую "дочку".

Об этом РБК сообщил представитель австрийской кредитной организации.

В финучреждении не уточнили про какие именно банки идет речь.

Такое решение RBI принял для того, чтобы "проактивно" контролировать объем операций, который он может своевременно обрабатывать в пользу клиентов, у которых открыты корсчета.

Напоминаем:

Австрийский Raiffeisen Bank International рассматривает возможность продажи российского подразделения как одну из опций, группа получила необязательные предложения по заинтересованности в этом активе.