РосСМИ сообщают, что Raiffeisenbank разорвал отношения с рядом местных банков
Суббота, 7 мая 2022, 09:00
Австрийский Raiffeisenbank прекратил отношения с рядом банков из России. Решение не затрагивает российскую "дочку".
Об этом РБК сообщил представитель австрийской кредитной организации.
В финучреждении не уточнили про какие именно банки идет речь.
Такое решение RBI принял для того, чтобы "проактивно" контролировать объем операций, который он может своевременно обрабатывать в пользу клиентов, у которых открыты корсчета.
Напоминаем:
Австрийский Raiffeisen Bank International рассматривает возможность продажи российского подразделения как одну из опций, группа получила необязательные предложения по заинтересованности в этом активе.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"