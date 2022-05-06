Возобновилось строительство почти 500 ЖК

Застройщики по состоянию на 6 апреля возобновили строительство 427 жилых комплексов.

Об этом Интерфакс-Украина сообщили в ЛУН.

Там отметили, что восстановление строительство началось в основном в апреле.

По данным портала, 80% восстановленных строек находятся в Винницкой, Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Закарпатской областях. Регионы с активными боевыми действиями не участвовали в исследовании.

Киевский же регион как самый большой сейчас восстановился лишь на 12%, а в Одессе сейчас идет работа на около 60% строек.

Там добавили, что о повсеместном повышении цен в связи с возобновлением строительства говорить пока рано.

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В Украине возобновляется проведение государственной регистрации прав собственности на недвижимое имущество.