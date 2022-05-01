В Украине возобновили куплю-продажу недвижимости
В Украине возобновляется проведение государственной регистрации прав собственности на недвижимое имущество.
Об этом сообщает Министерство юстиции.
С началом широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины работа реестров была остановлена для безопасности и защиты данных.
С течением времени доступ к части реестров был восстановлен на определенной части территории Украины, а также определены особенности нотариальной деятельности и функционирования единых и государственных реестров в условиях военного положения.
"Следующим шагом стало нормирование особенностей предоставления нотариальных услуг, в частности относительно удостоверения сделок с недвижимостью, а также доступа к Государственному реестру прав на недвижимое имущество и Единому государственному реестру юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, с целью возобновления функционирования рынка недвижимости и государственной регистрации прав на нее и бизнеса", – объясняют в министерстве.
Согласно постановлению правительства, в условиях военного положения и в течение одного месяца со дня его прекращения или отмены нотариальные действия совершаются с учетом особенностей (запретов).
В частности, украинцы не могут:
совершать действия по доверенности от имени физических лиц;
передавать имущество в уставный капитал или получать в связи с выходом из общества;
отчуждать недвижимость раньше чем через месяц;
совершать нотариальные действия вне области и т.д.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"