РФ хочет контрафактом ввозить Apple, Tesla, Jaguar и другие бренды
Россия подготовила список товаров, которые будет ввозиться контрафактом: среди них автомобильные бренды Tesla и Jaguar, технологические бренды Apple и Samsung, консоли XBox и Play Station и десятки других производителей.
Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на приказ Минпромторга в распоряжение агентства.
В РФ контрафакт называют "параллельным импортом", предусматривающим ввоз в страну без разрешения правообладателя на товар, продажа которого началась в других странах мира.
Существенное место в списке занимают автомобильные марки и материалы, а также сопутствующие товары, с ними связанные: Tesla, Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bently, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Hummer, Rover.
В списке числятся двигатели и части для Volvo, Hyundai, Nissan, Volkswagen и т.д., указанные шины Michelin, Goodyear, Continental, Bridgestone.
Относительно смартфонов и техники контрафакт хотят ввозить под марками Apple, Asus, HP, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony, Intel и т.д., бытовой техники Electrolux, Miele, Siemens, Dyson и т.д. приставок X-Box, PlayStation, Nintendo.
Также в список вошло оборудование для ряда отраслей: добыча полезных ископаемых, электроэнергетика, железнодорожный и судоходный транспорт, сельское хозяйство, лесопереработка.
Напоминаем:
Минпромторг РФ предлагает разрешить ввозить без разрешения правообладателей все кроме сельхозпродукции.
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