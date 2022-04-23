РФ хочет контрафактом ввозить Apple, Tesla, Jaguar и другие бренды

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Россия подготовила список товаров, которые будет ввозиться контрафактом: среди них автомобильные бренды Tesla и Jaguar, технологические бренды Apple и Samsung, консоли XBox и Play Station и десятки других производителей.

Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на приказ Минпромторга в распоряжение агентства.

В РФ контрафакт называют "параллельным импортом", предусматривающим ввоз в страну без разрешения правообладателя на товар, продажа которого началась в других странах мира.

Существенное место в списке занимают автомобильные марки и материалы, а также сопутствующие товары, с ними связанные: Tesla, Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bently, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Hummer, Rover.

В списке числятся двигатели и части для Volvo, Hyundai, Nissan, Volkswagen и т.д., указанные шины Michelin, Goodyear, Continental, Bridgestone.

Относительно смартфонов и техники контрафакт хотят ввозить под марками Apple, Asus, HP, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony, Intel и т.д., бытовой техники Electrolux, Miele, Siemens, Dyson и т.д. приставок X-Box, PlayStation, Nintendo.

Также в список вошло оборудование для ряда отраслей: добыча полезных ископаемых, электроэнергетика, железнодорожный и судоходный транспорт, сельское хозяйство, лесопереработка.

Напоминаем:

Минпромторг РФ предлагает разрешить ввозить без разрешения правообладателей все кроме сельхозпродукции.