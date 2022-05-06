Кременчугский НПЗ не заработает до конца года – глава ОВА

Из-за нанесенных российскими войсками разрушений Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу он не сможет заработать до конца года.

Об этом рассказал глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в ходе встречи с редакторами региональных СМИ, сообщило местное СМИ "Кременчугская газета".

"Кременчугский НПЗ, я так понимаю, в этом году не заработает. …Людей там сокращать не планируют. Все люди оставлены на работе и должны ремонтировать предприятие", – отметил Лунин.

Он добавил, что для города стоит задача возобновить работу Кременчугской ТЭЦ до холодов. Предварительная сумма возобновления работы – до 800 млн грн.

"Акта по ТЭЦ еще нет. Но предварительная сумма: от 500 до 800 млн. грн. Мы об этом сообщили в офисе президента и Кабмине. Облсовет может предоставить от 30 до 50 млн грн, плюс город предоставит, и там есть частный инвестор – все вместе мы ТЭЦ должны возродить", – говорит глава ОВА.