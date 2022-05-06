Оккупанты разрушили инфраструктуру Мощуна на Киевщине более миллиарда гривень

Убытки инфраструктуры села Мощун Бучанского района Киевской области, которое называют форпостом на пути врага в Киев, превышают 1,1 млрд грн.

Об этом говорится в оценке KSE Institute на основе данных проекта RebuildUA от SmartFarming и Вкурсе Агро.

Оцифрованная информация об инфраструктуре села Мощун, говорят специалисты, - это самые точные на сегодняшний день данные оценки убытков. Они были собраны путем оцифровки высокоточных снимков из дронов. Это позволяет оценить уровень разрушений, составить тепловую карту повреждений и уровней бомбардировок.

Ранее Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назвал село форпостом на пути российских оккупантов в Киев, и подчеркивал важность битвы за Мощун в защите Киева.

Оцифровка информации инфраструктуры поселка свидетельствует о том, что во время войны в Мощуне были разрушены и повреждены две тысячи зданий. В частности, 921 частный дом, еще столько же хозяйственных зданий и сооружений.

В результате боевых действий также были разрушены и повреждены 20 промышленных зданий, 18 теплиц, 3 магазина, 2 гостиницы, школа, церковь, дом культуры и отделение почты.

Наибольшая сумма ущерба нанесена селу из-за разрушения частных домов и составляет 954 млн. гривен или 32,6 млн. дол. Ущерб от повреждений и разрушений хозяйственных помещений оценивается в 94 млн гривен или более 3,2 млн дол. Потери активов промышленных объектов составляют 21 миллион гривен или 718,6 тысячи долларов.

Напоминаем:

На 2 мая общая сумма прямого ущерба, нанесенного Украине из-за начавшейся Россией войны, достигла почти 92 млрд долларов – за более двух месяцев украинцы потеряли почти 90 тысяч автомобилей.





