Українці втратили 90 тисяч автівок через війну

Зруйновані автівки в Ірпені getty images

На 2 травня загальна сума прямих збитків, завданих Україні через розпочату Росією війну, сягнула майже 92 млрд доларів – за понад два місяці українці втратили майже 90 тисяч автівок.

Про це йдеться в оновленій оцінці збитків українській економіці проєкту KSE Institute "Росія заплатить" за підтримки уряду та Офісу президента.

За останній тиждень прямі втрати економіки України через руйнування та пошкодження цивільної та військової інфраструктури зросли на майже 4.5 млрд доларів.

Натомість загальні втрати економіки України через війну, враховуючи як прямі, так і непрямі втрати на кшталт зниження ВВП, припинення інвестицій, відтоку робочої сили, додаткових витрат на оборону та соціальну підтримку тощо, коливаються від 564 млрд дол до 600 млрд дол.

У нових обрахунках проєкту додані оцінки щодо втрат легкових автомобілів, що відбулися внаслідок знищення, пошкодження чи захоплення приватних авто. Йдеться про щонайменше 89,5 тисячі автівок, а загальна вартість таких авто, за попередніми оцінками, сягає понад 1.3 млрд доларів.

Крім того, за оцінками КSЕ, станом на 2 травня прямі втрати підприємств (активів, складів) від війни вже становлять близько 10 млрд дол.

kse

Надати інформацію про втрати інфраструктури можна на сайті "Росія заплатить", а також за допомогою чат-боту або у застосунку "Київ Цифровий".

ЕП створила окрему сторінку для фіксації завданих Росією збитків, детальніше за посиланням.





