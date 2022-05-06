Подсанкционный российский Сбербанк продает "дочку" в Казахстане – СМИ

Подсанкционный российский Сбербанк из-за санкций собирается продать свою казахстанскую "дочку" Сбербанк Казахстан. Основной претендент – казахстанский госхолдинг "Байтерек".

Об этом пишет российское деловое издание Frank Media со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что холдинг может выкупить банк вместе с партнером – Европейским банком реконструкции и развития, который может присоединиться к соглашению на втором этапе.

Сбербанк Казахстан занимает 4 место в банковской системе страны по объему активов, которые на 1 апреля составляли $6,2 млрд, капитал составлял $848,7 млн.

При этом, по данным источников издания, сумма сделки вряд ли превысит 0,3-0,5 капитала, что составляет около $250-425 млн.

По словам собеседников издания, важным условием, на котором настаивает Сбербанк, является возможность вернуть межбанковские кредиты на 150 млрд рублей ($2,2 млрд), выданные "дочке" незадолго до начала войны с Украиной.

По словам одного из собеседников, после санации "Сбербанка Казахстан" государственным холдингом "Байтерек", "приблизительно через год" возможна приватизация этого актива.

"В пользу местного игрока, не российского", – добавляет собеседник.

Напомним:

Банк "ЦентрКредит" закрыл сделку о приобретении 100% обычных акций АО ГБ "Альфа-Банк" Казахстан. После перерегистрации банк будет работать под новым брендом ECO BANK.

Экономическая правда