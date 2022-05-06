НАБУ закончило расследование экс-главы банка Курченко

НАБУ и САП завершило досудебное расследование в отношении Владимира Агафонова, бывшего председателя правления "Реал Банка" олигарха Сергея Курченко - его подозревают в завладении 4,7 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

По данным следствия, подозреваемый в составе преступной организации беглого президента-беглеца Виктора Януковича причастен к завладению 4,7 млрд грн "Реал Банка" и их дальнейшей легализации. Из этой суммы 800 млн. грн. – это средства Национального банка, полученные как стабилизационный кредит.

Материалы уголовного производства открыты для ознакомления стороне защиты перед составлением обвинительного акта и направлением его в суд.

Досудебное расследование в уголовном производстве было поручено проводить детективам НАБУ в декабре 2019 года. 29 марта 2022 года Высший антикоррупционный суд разрешил осуществлять в отношении Агафонова специальное (заочное) досудебное расследование.

Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366 УК Украины. То есть: Создание или участие в преступной организации, присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением, отмывание имущества, служебный подлог.

Напоминаем:

С 2015 года Агафонов находится в международном обыске.

В 2017 году Генпрокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении бывших заместителя главы Национального банка Алексея Ткаченко и директора департамента Нацбанка Романа Яковлева. В сговоре с экс-главой Нацбанка Игорем Соркиным, Агафоновым и младоолигархом с орбиты Януковича Сергеем Курченко их подозревают в хищении 800 млн грн.

Процедура ликвидации "Реал банка" началась в мае 2014 г. и закончилась в 2019 году.





