НБУ утвердил план действий для оказавшихся во временной оккупации банков

Национальный банк подготовил специальный порядок действий для банков, оказавшихся на временно оккупированной Россией территории Украины.

Об этом идет речь в постановлении на сайте регулятора.

Так, согласно постановлению, банки самостоятельно принимают решение о временном прекращении работы на таких территориях с учетом приоритетности безопасности жизни и здоровья работников и клиентов банка.

Также они могут минимизировать запасы наличных путем загрузки банкоматов и выдачу наличных из кассы клиентам.

При технической возможности банкам рекомендуют обеспечить прием торговцами безналичных платежей, предусмотреть возможность получения гражданами готики на кассах через безналичную оплату, а также продолжать и дальше обслуживать своих клиентов дистанционно.

Отмечается, что украинские банки осуществляют безналичные платежи до "наступления обстоятельств, исключающих их проведение".

После деоккупации банки как можно скорее возобновят работу отделений, обеспечивают проведение безналичных платежей и пополнение банкоматов.

Как сообщалось в статье ЭП, даже если россияне захватят местные банковские учреждения, то средства украинцев на банковских счетах ничего не угрожают. Дело в том, что ведение всех счетов и проведение операций с ними происходит централизованно, то есть из головного офиса учреждения.

В Национальном банке отмечали, что все гривневые средства украинцы с временно оккупированных территорий смогут потратить после их увольнения.

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