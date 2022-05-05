Шмигаль: в ЕС активно обсуждается передача арестованных активов РФ Украине

В Европейском Союзе идет активная дискуссия по поводу передачи арестованных российских активов в пользу Украины.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил по итогам Международной конференции доноров в Варшаве.

Арестованные активы РФ должны пойти на восстановление разрушенного в Украине имущества. Это вопрос справедливости", – сообщил Шмигаль. "В ЕС активно обсуждают такую возможность, и мы благодарны нашим партнерам за этот шаг".

Арештовані активи рф мають піти на відновлення зруйнованого в Україні 🇺🇦 майна. Це питання справедливості. Такі слова почув сьогодні від керівників європейських країн на полях конференції донорів. У #ЄС активно обговорюють таку можливість, і ми вдячні нашим партнерам за цей крок. pic.twitter.com/rqpy7koOk6 May 5, 2022

Ранее отмечалось, что аналогичные разговоры также продолжаются в США. Группа сенаторы, среди которых Шелдон Уайтхаус от демократов и республиканка Южной Каролины Линдси Грэм, настаивают на принятии закона, расширяющего полномочия по конфискации для финансирования восстановления Украины.

Напоминаем:

Варшава говорит, что собственность российских олигархов, пострадавших от санкций, а также сотни миллиардов евро резервов центрального банка России, замороженных западными государствами, должны быть доступны для расходов на восстановление Украины.





