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Укр / Рус

Шмигаль: в ЕС активно обсуждается передача арестованных активов РФ Украине

Четверг, 5 мая 2022, 21:55
 

В Европейском Союзе идет активная дискуссия по поводу передачи арестованных российских активов в пользу Украины.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил по итогам Международной конференции доноров в Варшаве.

Арестованные активы РФ должны пойти на восстановление разрушенного в Украине имущества. Это вопрос справедливости", – сообщил Шмигаль. "В ЕС активно обсуждают такую возможность, и мы благодарны нашим партнерам за этот шаг".

Ранее отмечалось, что аналогичные разговоры также продолжаются в США. Группа сенаторы, среди которых Шелдон Уайтхаус от демократов и республиканка Южной Каролины Линдси Грэм, настаивают на принятии закона, расширяющего полномочия по конфискации для финансирования восстановления Украины.

Напоминаем:

Варшава говорит, что собственность российских олигархов, пострадавших от санкций, а также сотни миллиардов евро резервов центрального банка России, замороженных западными государствами, должны быть доступны для расходов на восстановление Украины.



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Экономическая правда
Укр / Рус
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