В ЄС обговорюють вилучення російських активів на користь України

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В Євросоюзі обговорюють те, як вилучити російські активи, аби спрямувати ці кошти на користь України – Польща закликає союзників узгодити на рівні ЄС відповідний механізм.

Про це виданню Financial Times заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський.

Варшава каже, що власність російських олігархів, постраждалих від санкцій, а також сотні мільярдів євро резервів центрального банку Росії, заморожених західними державами, мають бути доступними для витрат на відбудову України.

"Ми вважаємо, що має бути прийняте політичне рішення, що ми хочемо йти в цьому напрямку, і що ми готові конфіскувати ці активи назавжди. Як це робити — ми відкриті для обговорення", – заявив він.

Чиновники ЄС попереджають про вагомі юридичні перешкоди для арешту активів у державах-членах. Зокрема, суворі гарантії та вимоги щодо належного процесу, що ускладнює конфіскацію майна поза межами кримінальних справ. Деякі юристи попереджають, що надто сильне спрощення процедури арешту створить небезпечний прецедент і поставить під загрозу права власності.

Проте тема арешту активів привертає увагу в ЄС, де Польща є чільним прихильником ідеї, яку вже куважно вивчає Європейська комісія.

Крім євроблоку, розмови йдуть і в США. Група сенатори, серед яких Шелдон Вайтгаус від демократів і республіканка Південної Кароліни Ліндсі Ґрем, наполягають на ухваленні закону, який би розширив повноваження щодо конфіскації для фінансування відбудови України.

Проте самі лише активи олігархів зможуть забезпечити дуже малу частину на відновлення. Тож для деяких фахівців резерви російського центрального банку, які були заморожені минулого місяця, є більш перспективною метою. На цьому наголошує і Україна.

Для таких кроків небагато прецедентів, але юристи вказують на рішення США виділити 3,5 млрд дол заморожених активів афганського центрального банку на гуманітарну допомогу.