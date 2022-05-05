Все рестораны McDonald's останутся закрытыми до конца войны

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Рестораны сети McDonald's останутся закрытыми до завершения боевых действий для безопасности работников, их заработные платы сохранены.

Об этом сообщила пресс-служба McDonald's в комментарии ZAXID.NET.

Рестораны не открылись в первый день полномасштабной войны 24 февраля, и не будут работать до завершения боевых действий – "пока будут сохраняться угрозы атак". Все продукты, хранившиеся в ресторанах сети, были переданы в гуманитарные штабы.

Сейчас компания занимается гуманитарной помощью и продолжает выплачивать в полном объеме зарплату 10 тысячам своих работников в Украине.

Напоминаем:

McDonald's объявил, что временно закроет 850 ресторанов в России, спустя почти две недели после того, как российские войска вторглись в Украину.