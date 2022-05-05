За все время полномасштабной войны Украина получила 12 миллиардов долларов помощи
Четверг, 5 мая 2022, 20:53 -
Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Украина с начала полномасштабного вторжения РФ получила более 12 миллиардов долларов помощи.
Его слова передает Центр стратегических коммуникаций и безопасности.
Он подчеркнул, что речь идет о вооружении и финансовой помощи и призвал международных партнеров активно поддерживать страну.
Напоминаем:
Украина объявила о запуске глобальной инициативы United24, первой составляющей которой является онлайн-платформа по сбору средств.
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