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Укр / Рус

За все время полномасштабной войны Украина получила 12 миллиардов долларов помощи

Четверг, 5 мая 2022, 20:53 - Илья Колдомасов

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Украина с начала полномасштабного вторжения РФ получила более 12 миллиардов долларов помощи.

Его слова передает Центр стратегических коммуникаций и безопасности.

Он подчеркнул, что речь идет о вооружении и финансовой помощи и призвал международных партнеров активно поддерживать страну.

Напоминаем:

Украина объявила о запуске глобальной инициативы United24, первой составляющей которой является онлайн-платформа по сбору средств.

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Экономическая правда
Укр / Рус
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