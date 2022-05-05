За все время полномасштабной войны Украина получила 12 миллиардов долларов помощи

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Украина с начала полномасштабного вторжения РФ получила более 12 миллиардов долларов помощи.

Его слова передает Центр стратегических коммуникаций и безопасности.

Он подчеркнул, что речь идет о вооружении и финансовой помощи и призвал международных партнеров активно поддерживать страну.

Напоминаем:

Украина объявила о запуске глобальной инициативы United24, первой составляющей которой является онлайн-платформа по сбору средств.