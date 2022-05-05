Украина запустила глобальную платформу для сбора средств United24

u24.gov.ua

Украина объявила о запуске глобальной инициативы United24, первой составляющей которой является онлайн-платформа по сбору средств.

Об этом объявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Предполагается, что эта платформа станет главным каналом сбора пожертвований в поддержку Украины. Фандрейзинг является лишь первой частью инициативы United24, а вскоре к ней будут приобщены другие проекты и программы, отметили у президента.

United24 через сайт u24.gov.ua предоставляет возможность сделать донейт в один клик из любой страны. Средства распределяются по трем направлениям помощи:

Оборона и разминирование

Гуманитарная и медицинская помощь

Восстановление Украины

Пожертвуйте, чтобы защитить. Пожертвуйте, чтобы спасти. Пожертвуйте, чтобы построить", – анонсировал программу Зеленский.

Все средства будут автоматически переведены на счета НБУ, закрепленные за соответствующими ведомствами: Минобороны, Министерство здравоохранения или Мининфраструктуры.

НБУ будет отчитываться о поступлении благотворительных взносов через United24 каждые 24 часа. Профильные министерства будут отчитываться о назначении взносов раз в неделю.

Напоминаем:

Ранее премьер Шмигаль анонсировал запуск платформы для сбора средств в поддержку Украины в рамках глобального проекта United24.