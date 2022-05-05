Украина запустила глобальную платформу для сбора средств United24
Украина объявила о запуске глобальной инициативы United24, первой составляющей которой является онлайн-платформа по сбору средств.
Об этом объявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.
Предполагается, что эта платформа станет главным каналом сбора пожертвований в поддержку Украины. Фандрейзинг является лишь первой частью инициативы United24, а вскоре к ней будут приобщены другие проекты и программы, отметили у президента.
United24 через сайт u24.gov.ua предоставляет возможность сделать донейт в один клик из любой страны. Средства распределяются по трем направлениям помощи:
- Оборона и разминирование
- Гуманитарная и медицинская помощь
- Восстановление Украины
Пожертвуйте, чтобы защитить. Пожертвуйте, чтобы спасти. Пожертвуйте, чтобы построить", – анонсировал программу Зеленский.
Все средства будут автоматически переведены на счета НБУ, закрепленные за соответствующими ведомствами: Минобороны, Министерство здравоохранения или Мининфраструктуры.
НБУ будет отчитываться о поступлении благотворительных взносов через United24 каждые 24 часа. Профильные министерства будут отчитываться о назначении взносов раз в неделю.
Напоминаем:
Ранее премьер Шмигаль анонсировал запуск платформы для сбора средств в поддержку Украины в рамках глобального проекта United24.
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