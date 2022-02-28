СМИ: В РФ запретили иностранцам продавать российские ценные бумаги

Центральный банк России приказал профессиональным участникам фондового рынка с утра понедельника приостановить исполнение всех распоряжений иностранных юридических и физических лиц о продаже российских ценных бумаг.

Об этом пишет reuters со ссылкой на соответствующий документ.

В сообщении говорится, что меры принимаются регулятором "в связи с текущим кризисом на финансовом рынке и в целях обеспечения защиты прав и законных интересов инвесторов на финансовых рынках".