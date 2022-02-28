СМИ: В РФ запретили иностранцам продавать российские ценные бумаги
Понедельник, 28 февраля 2022, 09:21
Центральный банк России приказал профессиональным участникам фондового рынка с утра понедельника приостановить исполнение всех распоряжений иностранных юридических и физических лиц о продаже российских ценных бумаг.
Об этом пишет reuters со ссылкой на соответствующий документ.
В сообщении говорится, что меры принимаются регулятором "в связи с текущим кризисом на финансовом рынке и в целях обеспечения защиты прав и законных интересов инвесторов на финансовых рынках".
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