Британия отозвала у Московской биржи статус признанной фондовой биржи: что это значит
Налоговый регулятор Великобритании отозвал в Московской бирже статус признанной фондовой биржи – решение вступило в силу 5 мая.
Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
Великобритания анонсировала это решение в середине апреля.
Это означает, что инвесторы не смогут получить доступ к налоговым льготам в Великобритании в будущем при торговле ценными бумагами на российской бирже. Например, освобождение от налога на проценты по квалифицированным еврооблигациям и возможность внесения акций на индивидуальный сберегательный счет.
Признанный статус фондовой биржи – это классификация, предоставляемая регулятором с целью упрощения налогообложения квалифицированным фондовым биржам. Как отметила минист финансов страны Люси Фрейзер, "отмена признания Московской фондовой биржи дает четкий сигнал, что новых инвестиций в Россию не будет".
Британский регулятор отмечает, что такие меры вызваны, в частности, ограничениями Центробанка РФ, запрещающими брокерам продавать активы по поручению нерезидентов. Это означает, что биржа больше не работает в соответствии с коммерческими стандартами.
Решение не касается инвестиций, которые были сделаны до даты отзыва статуса.
Экономическая правда
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