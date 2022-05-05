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Британия отозвала у Московской биржи статус признанной фондовой биржи: что это значит

Четверг, 5 мая 2022, 14:02 - Алексей Павлыш

Налоговый регулятор Великобритании отозвал в Московской бирже статус признанной фондовой биржи – решение вступило в силу 5 мая.

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Великобритания анонсировала это решение в середине апреля.

Это означает, что инвесторы не смогут получить доступ к налоговым льготам в Великобритании в будущем при торговле ценными бумагами на российской бирже. Например, освобождение от налога на проценты по квалифицированным еврооблигациям и возможность внесения акций на индивидуальный сберегательный счет.

Признанный статус фондовой биржи – это классификация, предоставляемая регулятором с целью упрощения налогообложения квалифицированным фондовым биржам. Как отметила минист финансов страны Люси Фрейзер, "отмена признания Московской фондовой биржи дает четкий сигнал, что новых инвестиций в Россию не будет".

Британский регулятор отмечает, что такие меры вызваны, в частности, ограничениями Центробанка РФ, запрещающими брокерам продавать активы по поручению нерезидентов. Это означает, что биржа больше не работает в соответствии с коммерческими стандартами.

Решение не касается инвестиций, которые были сделаны до даты отзыва статуса.

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