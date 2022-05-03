Кабмін запускає платформу для збору коштів на підтримку України в межах проєкту United24

Невдовзі буде запущено платформу u24.gov.ua для збору коштів на підтримку України в межах глобального проєкту United24.

Про це під час засідання уряду 3 травня заявив прем'єр Денис Шмигаль.

За його словами, уже зараз держава формує візію для нової України. Шмигаль розповів, що план відновлення матиме два виміри: регіональний та параметричний.

"Регіональний - це коли країни-партнери, міста-побратими або корпорації допомагають у відновленні конкретного українського міста чи регіону. Наприклад, Данія погодилася допомагати із відновленням Миколаєва. Італійське Бергамо - із відновленням Бучі", - додав прем'єр.

Параметричний підхід, за словами Шмигаля, - це програма Національної ради з відновлення, яка напрацьовує параметри відбудови та трансформації кожного сектору економіки.

"Це нові підходи й нові політики. Сучасні та європейські. Мета - не просто відбудувати зруйноване, а побудувати сучасну європейську цивілізовану державу", - сказав Шмигаль.

"Щоб процес був системним і більш прозорим, невдовзі буде запущено u24.gov.ua - платформу для збору коштів на підтримку України в межах глобального проекту United24, який ініціював президент Володимир Зеленський", - додали в уряді.

"Кожна людина у світі може зробити пожертву й допомогти Україні боротися за нашу свободу. Ми хочемо об’єднати світ навколо підтримки нашої держави. Простих людей, благодійні фонди, міжнародні компанії, лідерів думок в усьому світі.

Створення платформи необхідне також, аби продемонструвати максимальну прозорість і відкритість щодо використання зібраних коштів: куди та кому вони спрямовуються", - резюмував прем'єр.

"Делойт" в Україні, яка є частиною міжнародної мережі Deloitte, перевірятиме звітність міністерств і гарантуватиме прозорість роботи платформи, додав Шмигаль.

За словами очільника уряду, кошти планується розподілити за трьома основними напрямками: оборона й розмінування, гуманітарна й медична допомога, а також відбудова України.

Раніше президент Володимир Зеленський запропонував США створити новий союз - United for peace, який матиме змогу за 24 години надавати усю необхідну допомогу.

Економічна правда