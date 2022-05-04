Россияне пытались "проэкспортировать" в Египет украденное украинское зерно

Российское судно погрузило во временно оккупированном Крыму 27 тысяч тонн зерна и попыталось продать его Египту, но после отказа изменило направление на Ливан и Сирию.

Об этом сначала сообщил портал Миротворец со ссылкой на данные трекинговой системы судов MarineTraffic, информацию подтвердили в правительстве в комментарии ЭП.

Так, судно "Матрос Позинич" загрузило 27 тыс. тонн зерна в оккупированном Крыму и направлялось с ним в египетский порт Александрия. "Матрос Позинич" входит в подсанкционную "Объединенную судостроительную корпорацию".

Как сообщалось, российские оккупанты воруют и вывозят зерно на временно оккупированных территориях Украины.

Судно прошло Босфор 23 апреля и отправилось в Керченский пролив, после чего до 27 апреля находилось в Керченском проливе на якорной стоянке порта Кавказ без грузовых операций. 27 апреля судно выключило АИС (автоматическая система идентификации, которая должна быть включена для всех судов согласно международным морским правилам).

Уже 28 апреля "Матрос Позынич" был замечен в оккупированном Севастополе у зернового терминала стивидорной компании "Авлита", которая в российских реестрах значится как "Авал". 30 апреля судно двинулось в направлении порта Александрии (Египет).

Министерство иностранных дел Украины в комментарии ЭП подтвердило информацию о вывезенных 27 тысячах тонн зерна. Спикер МИД Олег Николенко подчеркнул, что украинские дипломаты помешали России доставить это зерно в Александрию.

"По нашей информации, российская сторона направила судно с зерном, украденным на юге Украины, в сторону Ливана и Сирии. МИД уже обратился в ливанские и сирийские органы, чтобы они арестовали украденный груз, если российский сухогруз зайдет в их порты", – сообщил Николенко. "Держим эту ситуацию на особом контроле."

По последним данным MarineTraffic, судно было на стоянке у порта Кавказ и 4 мая двинулось в направлении Бейрута.

MarineTraffic

Судно "Матрос Позинич" принадлежит российской компании ООО "Крейн Марин Контрактор", как и "Матрос Кошка" и "Михаил Ненашев". Отмечается, что все три судна совершают регулярные рейсы с возможным вывозом зерна из оккупированного Крыма.

Напоминаем:

Российские захватчики уже вывезли несколько сот тысяч тонн зерна с временно оккупированных территорий в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях.

На этих территориях в фермерских запасах, которые формировались для посевных работ, а также для переработки (для изготовления муки, выпечки хлеба), находится около 1,5 млн. тонн зерновых.