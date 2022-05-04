В Ивано-Франковской области построят 100 тысяч метров квадратных жилья для переселенцев

В Ивано-Франковской области планируют построить около 100 тысяч метров квадратных жилья для семей, которые из-за войны потеряли собственные дома.

Об этом сообщила в Telegram глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

По ее словам, квартиры внутренне перемещенным лицам сразу будут предоставляться с ремонтом и минимальным оснащением техникой и мебелью.

Также рассматривается возможность выкупа готовых квартир.

"Все квартиры будут находиться в государственной собственности. После того как будут восстановлены дома переселенцев в городах, где они жили до войны, они переедут, а эти квартиры будут предоставлять военнослужащим и всем, кто стоял в очереди на жилье", - пояснила Онищук.

Напомним:

В Киевской области построят два жилых комплекса площадью 50 тысяч квадратных метров для лиц, которые в результате военной агрессии Российской Федерации против Украины остались без жилья.

Экономическая правда