Все разделы
Укр / Рус

В Ивано-Франковской области построят 100 тысяч метров квадратных жилья для переселенцев

Среда, 4 мая 2022, 10:50 - Алексей Павлыш

В Ивано-Франковской области планируют построить около 100 тысяч метров квадратных жилья для семей, которые из-за войны потеряли собственные дома.

Об этом сообщила в Telegram глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

По ее словам, квартиры внутренне перемещенным лицам сразу будут предоставляться с ремонтом и минимальным оснащением техникой и мебелью.

Также рассматривается возможность выкупа готовых квартир.

"Все квартиры будут находиться в государственной собственности. После того как будут восстановлены дома переселенцев в городах, где они жили до войны, они переедут, а эти квартиры будут предоставлять военнослужащим и всем, кто стоял в очереди на жилье", - пояснила Онищук.

Напомним:

В Киевской области построят два жилых комплекса площадью 50 тысяч квадратных метров для лиц, которые в результате военной агрессии Российской Федерации против Украины остались без жилья.

Экономическая правда

"Экономическая правда" теперь в Telegram. Мы отслеживаем, как быстро падает путинский режим, и какие компании присоединяются к бойкоту агрессора. Подписаться можно здесь

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

недвижимость строительство жилье война
Материалы по теме
В Ирпене и Бородянке построят 2 ЖК для потерявших жилье 3 мая 2022, 12:30
Шкафчик из Бородянки держится, но кто и когда заплатит за разрушенную квартиру 3 мая 2022, 08:13
Кабмин отменил приватизацию "Президент-Отеля" 2 мая 2022, 17:46
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте