В Ирпене и Бородянке построят 2 ЖК для потерявших жилье

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В Киевской области построят два жилых комплекса площадью 50 тысяч квадратных метров для лиц, которые в результате военной агрессии Российской Федерации против Украины остались без жилья.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной военной администрации.

Глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк и руководитель гуманитарного штаба Алексей Кулеба провели совещание с представителями крупнейших застройщиков региона, в ходе которого обсудили вопросы выкупа и строительства нового жилья для людей, пострадавших в результате военной агрессии России.

В настоящее время государство разработало два подхода к решению этого вопроса. Это выкуп и строительство нового жилья для лиц, которые в результате военной агрессии Российской Федерации против Украины остались без жилья.

Специалисты администрации уже провели анализ рынка недвижимости области. Общая площадь квартир, введенных в эксплуатацию и готовых к выкупу, составляет более 42 тыс. м².

В настоящее время с застройщиками проводятся консультации по рекомендованной цене для выкупа этих квартир. Кроме того, каждая квартира должна иметь всю необходимую сантехнику и мебель.

Также на территории области планируется построить два жилых комплекса на 50 тыс. м² каждый.

Они будут расположены в населенных пунктах, наиболее пострадавших от агрессии России и имеющих наибольшие разрушения жилого фонда. Речь идет об Ирпене и Бородянке.

Территории для этих будущих комплексов уже подобраны с учетом приближения ко всем необходимым коммуникациям и дорожной инфраструктуре. Срок строительства – до 5 месяцев.

Кроме самих жилых комплексов, предложенный проект предусматривает строительство бомбоубежищ, детских площадок, учебных заведений и другой социальной инфраструктуры.

Эскизы и технические задачи этого проекта будут предоставлены каждому застройщику для изучения и принятия решений по участию в строительстве жилья.

Экономическая правда