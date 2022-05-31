ЕС все же запретит страхование танкеров с российской нефтью – СМИ

Евросоюз в рамках шестого пакета санкций против России включил в меры запрет на страхование танкеров с российской нефтью.

Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на ознакомленных с вопросом дипломатов.

Ожидается, что высокопоставленные чиновники ЕС подпишут нефтяное эмбарго в ближайшие дни.

Нефтетрейдеры и судовладельцы утверждают, что запрет европейским компаниям страховать танкеры, перевозящие московскую нефть, является одним из самых серьезных финансовых инструментов влияния ЕС, который блок располагает, чтобы нанести ущерб российской экономике.

Немногие компании хотят транспортировать нефть на незастрахованных танкерах – запрет на страхование уже показал эффективность для сдерживания экспорта иранской нефти в попытках заставить Тегеран вести переговоры о своей ядерной программе десять лет назад.

Такие страны как Греция, Кипр и Мальта, то есть крупные судоходные страны, сперва не соглашались на запрет страхования. В виде компромисса запрет будет поэтапно введен в течение шести месяцев, а не пяти, как предлагалось сперва.

В 2020 году 29% импорта сырой нефти в ЕС поступало из России. РФ также является основным экспортером топлива в Европу и обеспечивает 10% спроса на дизельное топливо в регионе в 2021 году.

Напоминаем:

Европейский Союз преодолел сопротивление ряда государств-скептиков и принял политическое решение о введении нефтяного эмбарго против России.

В то же время решение касается только морской нефти, в то время как трубопроводные поставки, отвечающие за треть всего импорта российской нефти в ЕС, остаются.

В действительности вне эмбарго может остаться еще меньше российской нефти, ведь Польша и Германия согласились добровольно остановить также и эти поставки. Трубопроводная нефть была одним из условий Венгрии для разблокирования решения по санкциям.

Кроме того, в финальном варианте пакета санкций исчез запрет для европейских судов транспортировать российскую нефть и топливо третьим странам из-за сопротивления, в частности Греции. Был также риск, что для решения исчезнет и пункт о страховании танкеров с российской нефтью.