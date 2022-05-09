ЄС хоче послабити "нафтову" частину шостого пакету санкцій проти РФ – ЗМІ

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Європейський Союз збирається послабити свій пакет санкцій щодо російської нафти і виключити з нього заборону для європейських суден транспортувати російську нафту та пальне третім країнам.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на документи та наближених до процесу співрозмовників.

Виключення пункту з санкційного пакету просувала, серед інших країн, Греція, яка входить до числа найбільших судновласників у світі – нібито через відсутність згоди між країнами Групи семи, розповідають співрозмовники агентства.

Заборона європейським суднам транспортувати російську нафту в будь-яке місце в світі мала ще більше погіршити експорт РФ, що забезпечує життєво необхідне агресорові джерело валюти.

При цьому блок залишає заборону на страхування таких поставок, яка все одно буде значною перешкодою для експорту російської нафти. Судноплавні компанії захищають свої судна від ризиків через так звані клуби захисту та відшкодування. Ці клуби спільно купують перестрахування у 80 страхових компаній, у тому числі у понад 20 найбільших світових провайдерів – тобто, вони не можуть ігнорувати закони ЄС.

У початкові пропозиції ЄС планував заборонити транспортування нафти та палива, які походять із Росії або експортувалися з Росії, у треті країни, у тому числі шляхом переміщення з судна на судно.

Згідно з нинішніми пропозиціями, заборона на страхування суден не стосуватиметься продукції, яке не походять з Росії, навіть якщо вона проходить через РФ транзитом. Норма набуде чинності через три місяці після її офіційного затвердження.

На практиці, пише Bloomberg, це має обмежити продаж нафти з Росії – основні гравці галузі, швидше за все, будуть триматися осторонь нафти з РФ. Натомість існує ризик того, що торгівля передйде в "сіру" зону завдяки активізації дрібних гравців.

Нагадуємо:

Болгарія пригрозила не підтримати новий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, якщо для неї не зроблять виняток у запропонованій забороні на покупку російської нафти. Раніше ЄС запропонував переглянути нафтове ембарго проти РФ, дозволивши Угорщині та Словаччині купувати російську нафту до кінця 2024 року, Чехії – до червня 2024 року.

Лідери країн "Групи семи" після онлайн-зустрічі з президентом Володимиром Зеленським пообіцяли запровадити нафтове ембарго проти Росії та збільшувати постачання сучасного і важкого озброєння в Україну.

Як повідомлялося, президентка Єврокомісії представила деталі шостого пакета санкцій проти Росії за її агресію проти України.