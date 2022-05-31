Подсанкционный российский миллиардер Алекперов ушел из "Лукойла"

Акционеры "Лукойла" прекратили досрочно полномочия российского миллиардера и основателя компании Вагита Алекперова в должности президента - он возглавлял компанию почти 30 лет.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу компании.

Новым президентом Лукойла назначили Вадима Воробьева, который до сих пор был первым исполнительным президентом компании и был членом правления.

Алекперов был президентом ЛУКОЙЛа с 1993 года. Он оставил совет директоров и должность главы компании 21 апреля, подчеркнув, что он больше "ни в коем случае" не связан с ним.

Он объяснил свое решение персональными санкциями Британии и Австралии, которые могли бы помешать развитию нефтегазовой компании. Лондон и Канберра запретили ему въезд на территорию и заблокировали все активы.

Напоминаем:

Учредитель, совладелец и гендиректор российской нефтяной компании "ЛУКойл" Вагит Алекперов покинул совет директоров и досрочно сложил полномочия главы компании.

В середине апреля Алекперов попал в список санкций Великобритании. Forbes Russia оценивает его состояние в 10,5 млрд дол.