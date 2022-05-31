Абрамович тоже оспаривает санкции против себя в суде ЕС

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Российский олигарх Роман Абрамович, попавший под санкции Евросоюза из-за вторжения РФ в Украину, подал иски в Европейский суд в попытке оспорить санкции.

Об этом сообщил Forbes Россия со ссылкой на карточку дела в суде, зарегистрированную 25 мая.

Санкции по Абрамовичу были введены 15 марта в рамках четвертого пакета санкций Евросоюза против России. В Брюсселе объяснили, что Абрамович является российским олигархом, имеющим давние и тесные связи с Владимиром Путиным, благодаря чему олигарх имел возможность наращивать свое состояние.

Кроме того, под европейские санкции попал другой российский олигарх Виктор Рашников, основной акционер Магнитогорского металлургического комбината (ММК). Он также оспаривает санкции против себя – соответствующее дело зарегистрировано 24 мая.

Вместе с Абрамовичем и Рашниковым санкции против себя оспаривают олигарх Михаил Фридман и Петр Авен.

В мае аналогичные иски подали российская госкорпорация ВЕБ.РФ и ее председатель Игорь Шувалов, акционер "Магнита" Александр Винокуров (зять главы МИД России Сергея Лаврова), Андрей Мельниченко (акционер "Еврохима"), Дмитрий Мазепин ", "Тольяттиазота") и другие.

Одним из первых, еще в конце апреля, иск в Европейский суд подал олигарх Алишер Усманов, санкции против которого были введены почти сразу после полномасштабного вторжения.

Напоминаем:

Ранее сообщалось, что судебные споры ЕС по санкциям могут длиться годами и редко приводят к победе тех, на кого они направлены. Например, украинский экс-президент-беглец Виктор Янукович и его сын остаются в списке санкций ЕС с 2014 года, даже после того, как выиграли дела по их включению в санкции 2020 года.